L’omaggio al comandante è…una donazione per le mense fraterne

MAZARA DEL VALLO – L’omaggio al Comandante che se ne va? Una donazione in denaro per le mense fraterne di Mazara del Vallo, Marsala e Salemi. Il personale della Capitaneria di porto di Mazara del Vallo ha bonificato una somma di 620 euro alla “Fondazione San Vito Onlus”, braccio operativo della Caritas diocesana, che gestisce le mense fraterne “Rosario Livatino” di Mazara del Vallo, “Giorgio La Pira” di Marsala e quella di Salemi, aperte ogni giorno a pranzo. La scelta della donazione è stata del Comandante uscente Vincenzo Cascio (trasferito presso la Direzione marittima di Palermo) che ha chiesto al personale (militare e civile) di non omaggiargli un consueto regalo ma di donare l’eventuale somma raccolta per l’acquisto del cadeau alla Diocesi affinché la potesse utilizzare per la gestione delle mense fraterne per i bisognosi. Così il personale della Capitaneria di porto ha provveduto a bonificare la somma alla “Fondazione San Vito Onlus”. «È un gesto che dimostra una sensibilità straordinaria da parte del Comandante Cascio e di tutto il personale della Capitaneria che in questi anni ci sono stati vicini», ha detto il Presidente della Fondazione, Vito Puccio. Per l’atto di donazione ha rivolto parole di ringraziamento anche il Vescovo, monsignor Domenico Mogavero: «Il mio grazie al Comandante Cascio e a tutto il personale della Capitaneria che, con quest’azione, hanno voluto pensare ai più deboli, ai più bisognosi».