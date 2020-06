L’on. Martinciglio interviene sull’apertura dell’aeroporto “Vincenzo Florio” di Trapani-Birgi

TRAPANI – “L’aeroporto “Vincenzo Florio” di Trapani-Birgi riaprirà il prossimo 21 giugno”. Se ne compiace la portavoce del MoVimento 5 Stelle, Vita Martinciglio. Ieri mattina (15 giugno), infatti, il senatore Sant’Angelo si è fatto portavoce delle istanze del Territorio e ha contattato il viceministro Cancelleri, il quale ha assicurato che si sarebbe interessato per cercare di arrivare ad una soluzione per l’immediata riapertura. La risposta è stata celere, come annunciato dallo stesso viceministro. Siamo certi che l’operatività dell’aeroporto rappresenti un segnale importante per un territorio ancor più in sofferenza dopo l’emergenza Covid-19”, ha concluso Martinciglio .