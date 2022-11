L’on. Nicolò Catania si è insediato all’Ars all’insegna dell’affetto dei suoi

PALERMO – Il sindaco di Partanna, Nicolò Catania, si è insediato all’Ars dove, nel corso della prima seduta della XVIII legislatura dell’Assemblea Siciliana dell’11 novembre, ha pronunciato solennemente il suo giuramento come Deputato Regionale. “Inizia, dunque, – ha ribadito l’on. Catania – un nuovo percorso, in cui quello che fino a pochi giorni fa è […]

PALERMO – Il sindaco di Partanna, Nicolò Catania, si è insediato all’Ars dove, nel corso della prima seduta della XVIII legislatura dell’Assemblea Siciliana dell’11 novembre, ha pronunciato solennemente il suo giuramento come Deputato Regionale. “Inizia, dunque, – ha ribadito l’on. Catania – un nuovo percorso, in cui quello che fino a pochi giorni fa è stato un traguardo da raggiungere, si trasforma in un nuovo punto di partenza per il mio impegno politico. Grandi emozioni e, su tutte, il profondo senso di responsabilità verso la mia terra e verso tutti i siciliani. Una giornata importante quella di oggi, che ho condiviso con familiari e amici, con alcuni di coloro che, in tutti questi anni, sono stati al mio fianco nell’amministrare Partanna: un ruolo che ho svolto e continuerò a svolgere con immutato impegno ed abnegazione, un ruolo che ho ricoperto rimanendo sempre vicino ai miei concittadini, guida presente e attenta. Adesso, da Deputato Regionale, onorando gli impegni assunti, perseguirò con la stessa determinazione l’interesse del nostro territorio, che merita una rappresentanza autorevole e la certezza di riconquistare diritti forse troppo trascurati. Grazie a tutti e, in particolare, a chi ha voluto rimanermi sempre a fianco”.

Nicolò Catania ha voluto aggiungere un colore in più al suo impegno già nella fase iniziale della sua attività di deputato, lanciando attraverso i social due foto significative (qui pubblicate) che testimoniano il sostegno e l’affetto dei suoi familiari e quello dei componenti della giunta di Partanna da lui guidata.