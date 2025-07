L’on. Stefano Pellegrino bacchetta Vito Fazzino: “Barbara Vivona ha tutti i titoli per parlare a nome di Forza Italia”

CASTELVETRANO – Stefano Pellegrino, presidente dei deputati di Forza Italia all’assemblea regionale siciliana, interviene sulle dichiarazioni del segretario cittadino di Castelvetrano, secondo il quale la consigliera comunale Barbara Vivona non avrebbe titolo a parlare a nome del partito.

“Non posso che esprimere amarezza, ma non sorpresa, per le parole di Vito Fazzino, che denotano solo confusione e assoluta ignoranza delle regole democratiche ed istituzionali. Sono infatti l’ennesima dimostrazione di una visione distorta della realtà politica. La Consigliera Vivona è stata eletta nella lista di Forza Italia, al cui successo ha contribuito in modo determinante, risultando la prima degli eletti. Inoltre, ricopre il ruolo di Vicepresidente del Consiglio Comunale proprio su indicazione di Forza Italia, gode del pieno sostegno e appoggio dei rappresentanti istituzionali del partito a tutti i livelli: regionale, nazionale ed europeo. Il suo lavoro in consiglio comunale non solo rappresenta appieno Forza Italia ma ne valorizza la capacità di dare voce ai cittadini di Castelvetrano.

Il nostro – conclude Pellegrino – è un partito che crede nella democrazia e nel dialogo costruttivo. Invito Fazzino a riflettere sulle sue dichiarazioni e a rispettare chi rappresenta i cittadini nelle istituzioni sotto la bandiera di Forza Italia”.