L’on. Stefano Pellegrino interviene sui dissalatori

PALERMO – “Le critiche del collega Catanzaro sul programma per i dissalatori sono strumentali o si basano su informazioni parziali, non cogliendo la complessità della strategia del Governo regionale.

I dissalatori non sono la soluzione unica, ma una risposta necessaria e in tempi medio-brevi all’emergenza siccità, nelle more di interventi strutturali sulla rete idrica che richiedono anni e investimenti miliardari; interventi necessari, ma lunghi e complessi, come dimostrano i lavori di Agrigento.

Accanto a quello per i dissalatori, che riguarda complessivamente circa 1200 litri di acqua al secondo, è infatti in corso di attuazione un piano di oltre 300 interventi di manutenzione e rifacimento delle reti, per oltre 3.500 litri.

I dissalatori consentono e consentiranno ancora di più nei prossimi mesi, di produrre risorse idriche a costi sostenibili.

Invitiamo quindi l’opposizione a un confronto costruttivo, basato sui dati reali, piuttosto che su facili slogan.

La situazione è complessa, anche per il persistere di complessità e lungaggini burocratiche solo in parte superate dalle strutture commissariali.

Proprio per questo, sarebbe bene che da parte dell’opposizione venissero posizioni costruttive e spirito di collaborazione e dialogo, perché su un tema così delicato è indispensabile l’unitarietà di intenti di tutta la politica, oltre le barriere e gli steccati di partito”.

Lo dichiara Stefano Pellegrino, Presidente dei deputati di Forza Italia all’Assemblea Regionale Siciliana.