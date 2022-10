L’onorevole Dario Safina polemizza ferocemente contro il contenuto della recente nota politica di esponenti di Fratelli d’Italia

TRAPANI – Pubblichiamo qui di seguito il testo del comunicato nel quale il neodeputato regionale Dario Safina polemizza ferocemente (usa l’espressione “sciacallaggio politico” 5 volte, titolo compreso) contro gli autori (e in particolare contro il sindaco di Partanna Nicolò Catania anch’egli neodeputato regionale) della nota polemica emanata recentemente (questo è il link in cui è stata pubblicata su Kleos https://www.giornalekleos.it/il-sindaco-di-partanna-eletto-allars-nicolo-catania-interviene-con-una-nota-sulla-situazione-del-maltempo-e-sui-danni-provocati-e-subiti-dalla-popolazione-del-territorio-trapanese/) a proposito dei danni causati dalle recenti condizioni meteo avverse e delle “pesanti responsabilità addebitabili alla Giunta Tranchida”.

E’ evidente, a nostro avviso, che bisogna abbassare i toni nell’interesse della Sicilia e della provincia di Trapani.

La nota di ieri sera dell’on. Dario Safina

“Ho letto la nota politica a firma del coordinatore provinciale di Fratelli d’Italia, Maurizio Miceli, e del neoeletto deputato regionale dello stesso partito, Nicola Catania, attuale Sindaco di Partanna.

Il loro, in un momento davvero difficile per la comunità trapanese affranta e messa in ginocchio per le condizioni meteo avverse degli ultimi quindici giorni, è solo sciacallaggio politico.

Non conoscono come funzioni veramente il sistema fognario di una città, capisco che il Sindaco Catania ha l’esperienza di amministratore di una città piccola come Partanna e mai si è cimentato con realtà più grandi come, invece, il capoluogo è, quindi non ha idea di come si amministri un Comune più grande. Bastava che me lo chiedesse, sarei stato disponibile assieme a tutti gli altri amministratori in carica nel Comune di Trapani, a spiegarglielo. Evidentemente a lui interessa più fare sciacallaggio politico sfruttando le difficoltà altrui per fare da sponda alle ambizioni del suo coordinatore provinciale Maurizio Miceli.

Nella loro nota parlano delle prossime elezioni a Trapani e non accennano affatto a quali soluzioni vere e concrete ci sono da prendere per il territorio. Non possono farlo, del resto, da un lato perché non ne sono a conoscenza e dall’altro perché chi, come Nicola Catania, presta la sua opera professionale al servizio di un Assessorato Regionale dovrebbe spiegare ai trapanesi cosa ha fatto, sinora, e negli anni passati, per contribuire all’ammodernamento delle reti fognarie delle nostre città.

Ribadisco, in merito, che per fare le manutenzioni straordinarie e le fogne ci vogliono decine di milioni di euro e nessuno degli Amministratori della città di Trapani ha mai avuto la possibilità di averli questi milioni.

Ribadisco, qualora Catania e Miceli non se ne fossero resi conto (ma sono certo che lo sappiano e che fanno finta di nulla per attaccare, con opera di sciacallaggio politico, i loro avversari) che la dimostrazione che siamo davanti ad eventi climatici e meteorologici straordinari è davanti agli occhi di tutti con quanto accaduto a Misiliscemi e in altre parti della provincia di Trapani.

Mi piacerebbe, inoltre, leggere questa fantomatica relazione a cui alcuni organi di stampa (cambiando il contenuto dell’articolo più volte nel corso della giornata) ed altri sedicenti amanti della città di Trapani (come Nicola Catania, Maurizio Miceli ed altri loro sodali) fanno riferimento: ringrazio doverosamente l’Esercito per l’aiuto alla città di Trapani ma non mi risulta che abbiano fatto videoispezione delle nostre fognature, sondaggi e scavi… quindi come possono dire qual è la condizione della nostra rete fognaria? Mi piacerebbe leggere questa relazione perché, a differenza di Catania e Miceli, sono abituato ad avere prove per additare chicchessia.

In merito al deflusso dell’acqua nel solo capoluogo, anche in questo caso Miceli e Catania (ed altri loro sodali politicamente ed amministrativamente ignoranti) non sanno o fanno finta di non sapere che oggi, su Trapani città, sono caduti all’incirca 30 mm di acqua in un’ora e mezza e non gli oltre 100 caduti in un’ora nei giorni scorsi. E’ evidente che questa portata di acqua possa essere smaltita quasi agevolmente a differenza di quando, dal cielo, arrivano bombe d’acqua di 80, 90, e 100 mm che intasano tutto il sistema. A Misiliscemi, in zona Salinagrande, qualora fosse necessario spiegarlo a Catania e Miceli, stamattina sono caduti quasi 90 mm di acqua che hanno creato una piena sul fiume Verderame esondando l’argine che non ha consentito alle pompe di sollevamento di espletare la loro funzione.

Qualora fosse ulteriormente necessario, inoltre, a Catania e Miceli va precisato che la manutenzione del fiume di Salinagrande non dipende da Trapani ma dall’Autorità di bacino. Eppure io, il Sindaco di Trapani e diversi altri amministratori del Comune capoluogo assieme a dipendenti e funzionari, eravamo lì a prestare soccorso ed a coordinare le operazioni di intervento a supporto della Protezione Civile, dei Vigili del Fuoco e dei Volontari tutti intervenuti.

Nicola Catania e Maurizio Miceli dov’erano?

A scrivere un comunicato stampa per fare sciacallaggio politico, in funzione della prossima campagna elettorale”.

Onorevole Dario Safina – Partito Democratico provincia di Trapani