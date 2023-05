L’orchestra “Vito Pappalardo” ottiene il 1° Premio Assoluto al 16° Concorso Nazionale Musicale “Peppuccia Linares Villani” di Mazara del Vallo

CASTELVETRANO – Mercoledì 10 Maggio, presso il teatro “Rivoli” di Mazara del Vallo, l’I.C. “Lombardo Radice – Pappalardo” è stato presente con l’orchestra giovanile “Vito Pappalardo” diretta dai proff. Maria Zancana e Francesco Federico, in occasione del 16° Concorso Nazionale Musicale “Peppuccia Linares Villani”, organizzato dall’Associazione Culturale “Amici della Musica” di Mazara del Vallo, che ha dedicato una sezione alle scuole ad indirizzo musicale.

La formazione orchestrale ha eseguito come primo brano “Over The Rainbow ”, scritta da H. Arlen – E.Y. Harburg e per l’occasione adattata e diretta dalla prof. Zancana. Il brano è stato cantato dall’alunno Gabriele Pellegrini. Nella seconda esecuzione gli alunni hanno eseguito il brano inedito “Terra d’amare” scritta e diretta dal prof. Francesco Federico come omaggio alla nostra cara Sicilia mentre il testo è stato il frutto di un lavoro di gruppo con gli alunni delle classi IIIB e IIIC trattando tematiche sulla legalità e l’ambiente. La composizione è stata cantata dagli alunni Giuseppe Mirasolo e Viola Martino. L’audizione si è conclusa con l’esecuzione del brano “Chiamami ancora amore” di Roberto Vecchioni mentre l’adattamento orchestrale scolastico e la direzione sono stati curati dal prof. F. Federico. Il brano è stato cantato dall’alunno Gabriele Pellegrini.

Gli alunni di strumento sono stati preparati nelle diverse sezioni strumentali dai professori: Maria Zancana per pianoforte e tastiere, Maria Teresa Clemente per i violini, Antonino Lentini per le chitarre e Francesco Federico per i flauti.

All’orchestra “Vito Pappalardo”, la commissione ha assegnato il 1° Premio Assoluto con punti 98/100 e la borsa di studio di € 100,00 manifestando anche apprezzamenti particolari per l’originalità e l’esecuzione del brano inedito “Terra d’amare” come omaggio alla Sicilia.

Il Dirigente Scolastico, prof.ssa Maria Rosa Barone, ha espresso vivi compiacimenti per la giovane orchestra scolastica che con le sue performances di alto livello musicale arricchisce l’identità artistica e culturale dell’Istituto, diventando motivo di orgoglio per la nostra comunità scolastica e per la comunità castelvetranese.

Il prossimo appuntamento sarà il 7 Giugno 2023 con il concerto di fine anno scolastico presso la corte interna del baglio Florio del Parco archeologico di Selinunte.