Lotta alla povertà e all’esclusione sociale: dall’esperienza del CID verso un innovativo sistema organizzato dei servizi sociali

MARSALA – Si terrà domani, martedì 29 settembre 2020 alle 10, presso il Complesso Monumentale San Pietro il workshop di presentazione del lavoro realizzato a Marsala nell’ambito del progetto C.I.D. – S.I.S.TE.M. che prevede la promozione e la gestione di reti e nuovi modelli organizzativi delle politiche di intervento rivolte a soggetti in condizioni di disagio e di esclusione sociale.

Nel progetto, finanziato nell’ambito del PON Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020 per interventi volti al trasferimento, all’evoluzione e alla diffusione di buone pratiche – sono coinvolti comuni di Pantelleria (Ente Capofila) Mazara del Vallo e Marsala. Il CID SISTEM, si pone l’obiettivo di mettere a sistema le informazioni esistenti, oggi magari frammentate o distribuite tra soggetti diversi, al fine di migliorare la qualità della programmazione e quindi dei servizi all’utenza. Un approccio innovativo, che a partire da un’analisi approfondita dello stato dell’arte, mira a potenziare l’offerta delle prestazioni sociali già esistenti nella rete dei servizi territoriali, per offrire servizi sempre più calati sui reali bisogni delle fasce sociali disagiate.

Fra le azioni previste anche l’analisi del funzionamento e dei risultati dell’attuazione del CID nella Città di Marsala al fine di identificare azioni atte a migliorare le caratteristiche salienti della buona pratica oggetto di trasferimento, quali ad esempio le funzionalità, l’affidabilità, la robustezza, la trasferibilità. Inoltre è in atto l’analisi degli ulteriori e potenziali settori- target (politiche di intervento rivolte a soggetti in condizioni di disagio ed esclusione sociale) per i quali è possibile progettare ed attuare un “centro di informazione territoriale”.

L’incontro sarà l’occasione per presentare l’analisi sull’area povertà del territorio marsalese favorendo il confronto ed una costruzione della rete di enti pubblici e privati e associazioni.