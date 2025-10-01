Luglio Musicale Trapanese: Filippo De Vincenzi sarà il nuovo consigliere delegato dopo le dimissioni di Natale Pietrafitta

TRAPANI – Il Teatro di Tradizione del Luglio Musicale Trapanese comunica le dimissioni del consigliere delegato, Natale Pietrafitta, che ha guidato l’Ente negli ultimi tre anni con dedizione e risultati significativi.

Durante il suo mandato, Pietrafitta ha raggiunto importanti traguardi: in collaborazione con il Comune di Trapani la riapertura del Teatro Pardo, l’inaugurazione dei nuovi uffici, stagioni con oltre 200 spettacoli, il grande concerto estivo, la realizzazione della sala teatrale al Chiostro San Domenico, numerose iniziative con il Conservatorio di Trapani e le scuole del territorio, oltre all’acquisizione di infrastrutture fondamentali.

Le dimissioni sono motivate dalla necessità di dedicare maggiore attenzione agli impegni familiari e professionali. Natale Pietrafitta ha svolto l’incarico a titolo completamente gratuito, assumendosi responsabilità amministrative a servizio della città e della cultura.

Il presidente dell’Ente, il sindaco di Trapani Giacomo Tranchida, ha indicato come successore l’ingegnere Filippo De Vincenzi, già componente del Consiglio di Amministrazione dal novembre 2022. De Vincenzi vanta un curriculum di alto profilo: ingegnere libero professionista dal 1983, dirigente scolastico con esperienza pluriennale, già direttore tecnico incaricato dell’Ente dal 1990 al 2011 e componente della consulta artistica dal 1996 al 2008.

Filippo De Vincenzi, nuovo designato consigliere delegato, ha dichiarato: “Il mio impegno sarà guidato da un principio fondamentale: assicurare piena continuità aziendale e di missione. In questa prospettiva, il mio mandato si concentrerà su due obiettivi strategici e irrinunciabili: il primo obiettivo è la messa in sicurezza dell’Ente, garantendo solidità e stabilità per il futuro; il secondo obiettivo, altrettanto fondamentale, è far sì che l’Ente Luglio Musicale Trapanese continui a rappresentare l’espressione più alta e nobile della cultura musicale in questa città, confermando il suo ruolo di eccellenza artistica e punto di riferimento per l’intera comunità”.

Foto di Giuseppe Di Salvo