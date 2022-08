Luglio Musicale Trapanese: la lirica arriva a Porta Ossuna di Trapani

TRAPANI – “Lirica al Tramonto” è il titolo di un altro format innovativo promosso dall’Ente Luglio Musicale Trapanese. Giovedì 18 agosto, alle ore 19.00, nello splendido scenario di Porta Ossuna, a Trapani, con Mirco Reina al pianoforte, il soprano Leonora Tess, il baritono Giuseppe Toia, la mezzosoprano Marta Di Stefano, il tenore Riccardo Benlodi, i bassi Matteo D’Apolito e Christian Barone, sarà possibile ascoltare le celeberrime arie tratte dal repertorio operistico, ammirando il tramonto. Musiche di Verdi, Puccini, Mozart.

Visto il sold out di questo appuntamento, il Luglio Musicale Trapanese sta lavorando ad altri eventi fuori programma che saranno promossi nei prossimi giorni. Ecco qualche anticipazione: sempre a Porta Ossuna Jazz al tramonto, con le voci di Annamaria Sotgiu e Grazia Buffa e i loro gruppi musicali, rispettivamente il 24 e il 30 agosto, alle ore 19.00. Ed ancora si spazierà dalla danza il 6 settembre, alle ore 21.30 al Teatro Giuseppe Di Stefano, con la MoNo Dance Company con lo spettacolo Elements, per giungere alla tradizione popolare siciliana con Laura Mollica e Giuseppe Greco il 7 settembre, alle ore 19.30 a Torre di Ligny. Questo concerto è organizzato dal Luglio Musicale Trapanese in collaborazione con l’evento Tuna Fish Fest dell’Associazione “Bonagia Eventi e Promotion”.

Il barbiere di Siviglia in un’ora, andrà nuovamente in scena il 17 e 19 agosto con una doppia recita: alle 21.00 e alle 22.30 al Chiostro di San Domenico. Il capolavoro rossiniano, seppure fedele alla trama ed alla partitura, è stato reinterpretato mettendo a punto un format snello e leggero, con allestimenti, costumi e scenografie attuali, adatto a tutti i pubblici.

DOVE ACQUISTARE I BIGLIETTI

Sarà possibile acquistare i biglietti presso il botteghino dell’Ente Luglio Musicale Trapanese, sito in Viale Regina Margherita 1, a Trapani (all’interno della Villa Margherita), dal lunedì al sabato, dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 17.00 alle ore 21.00, presso la sede dell’evento a partire da un’ora prima dell’inizio dello spettacolo oppure on line su www.lugliomusicale.it.

Per maggiori informazioni consultare il sito www.lugliomusicale.it e le pagine social Facebook e Instagram del Luglio Musicale Trapanese.