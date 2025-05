Luglio Musicale Trapanese: presentata la 77ª Stagione “VeRBi” e inaugurata la nuova sede istituzionale

TRAPANI – Si è svolta nella Sala Sodano di Palazzo d’Alì a Trapani la conferenza stampa di presentazione della 77ª Stagione del Luglio Musicale Trapanese. L’incontro, che ha visto la partecipazione del sindaco di Trapani, Giacomo Tranchida, dell’assessore alla cultura Rosalia d’Alí, del consigliere delegato dell’Ente, Natale Pietrafitta, e del direttore artistico Walter Roccaro, ha illustrato il ricco programma di eventi che, dal 5 giugno al 30 dicembre 2025, animerà i principali spazi culturali della città di Trapani come il Teatro Giuseppe Di Stefano, il Complesso San Domenico e il suo Chiostro, il Teatro Tonino Pardo. Sono intervenuti anche due dei registi delle opere estive: Daniele De Plano, regista de “Il Trovatore” e Pierre Emmanuel Rousseau, regista di “Carmen”.

Il direttore artistico Walter Roccaro ha svelato il tema della stagione 2025: “VeRBi di integrazione, umanità e coraggio”, un concept che attraverserà l’intera programmazione stimolando la riflessione su dialogo interculturale, inclusione sociale, diritti fondamentali e resistenza alle ingiustizie.

“Siamo particolarmente orgogliosi,” ha dichiarato Roccaro. “del progetto di supporto in scrittura Braille per non vedenti e ipovedenti, in collaborazione con il Dottorato di Ricerca Artistic Research on Musical Heritage istituito presso il Conservatorio “A. Scontrino” di Trapani.”

Un cartellone ricchissimo che prevede 7 opere liriche, 2 produzioni di danza, 12 concerti e 8 eventi extra, appuntamenti che spaziano dalla tradizione operistica alle nuove forme di espressione artistica contemporanea.

Particolare attenzione è stata dedicata alla presentazione del XX Concorso Lirico Internazionale “Giuseppe Di Stefano”, che si svolgerà a partire dal 12 maggio e vedrà conclusione il 15 maggio con il concerto di gala dei vincitori nella Sala Grande del Complesso San Domenico, e alla rassegna “Concerti Extra”, che arricchisce la programmazione con eventi distribuiti lungo l’intero arco dell’anno.

Al termine della presentazione la governance del Luglio Musicale Trapanese ha inaugurato la nuova sede dell’Ente, sita in Via Passo Castel di Terra, n. 1 a Trapani (alle spalle del Municipio) che rappresenterà un importante punto di riferimento per le attività culturali e organizzative dell’istituzione.

