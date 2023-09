L’undicesima edizione della «Giornata Tricolore» ha per tema «Governare il Futuro – La nuova sfida dell’Italia»

CUSTONACI – Si terrà a Custonaci, sabato 30 settembre (ore 10.00) presso la Sala Conferenze di Villa Zina Park Hotel, la tradizionale «Giornata Tricolore», organizzata dal «Centro Studi Dino Grammatico», che in questa undicesima edizione ha per tema «Governare il Futuro – La nuova sfida dell’Italia»

«La «Giornata Tricolore 2023» affronterà il fenomeno della globalizzazione, che ha già cambiato, e che continuerà a farlo, la nostra società, il nostro modo di vivere e la nostra cultura. È, infatti, un processo sociale veloce, silenzioso e non appare, ad oggi, possibile contenerlo. Tuttavia, dinanzi a certe derive, è invece auspicabile «governare il futuro» soprattutto in questa sua attuale fase di trasformazione e guidare, da parte delle classi dirigenti, il cambiamento, garantendo un sano esercizio alla partecipazione. Saranno presenti numerosi esponenti del panorama politico italiano. Il «Premio per la Cultura della Legalità 2023» (ovvero una piccola quercia, che rappresenta il radicamento ai valori legalitari, realizzata in marmo di Custonaci ad opera dello scultore Giuseppe Cortese), è stato assegnato a Liliana Riccobene (moglie dell’agente di Polizia penitenziaria Giuseppe Montalto vittima per mano mafiosa), per aver voluto testimoniare, in tutti questi anni, l’affermazione della «cultura della legalità». A moderare l’incontro sarà il giornalista Fernando Massimo Adonia («LiveSicilia»).