Lunedì a Trapani assemblea con i candidati siciliani della Uil Scuola Rua al CSPI. Martedì a Castelvetrano e mercoledì a Marsala

TRAPANI – Si terrà lunedì prossimo (8 aprile), dalle 12 alle 14, nei locali dell’Istituto di istruzione superiore “Sciascia Bufalino” di Trapani, in piazza XXI Aprile, l’assemblea sindacale con i candidati siciliani della Uil Scuola Rua al Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione.

In particolare, saranno presenti i candidati Nunzio Fulvio per la scuola dell’infanzia, Salvatore Piccolo per la primaria, Nunzio Castiglia per la secondaria di primo grado e Fulvio Marino per la secondaria di secondo grado.

Parteciperanno, inoltre, all’incontro il segretario generale Uil Scuola Rua Sicilia Claudio Parasporo, il presidente Irase Sicilia Eugenio Tumbarello e il segretario generale Uil Trapani Tommaso Macaddino.

“Lunedì sarà un’occasione importante per conoscere i candidati siciliani espressione della Uil Scuola al Cspi – afferma il segretario generale Uil Trapani Tommaso Macaddino – invitiamo pertanto tutto il personale scolastico a partecipare e a sostenere le nostre liste”.

Martedì e mercoledì prossimo si terranno altre due assemblee sindacali, a Castelvetrano e Marsala, dalle 12 alle 14, rispettivamente negli istituti “Cipolla – Pantaleo – Gentile” e “Damiani”, alla presenza del segretario territoriale Marino. Il primo è rivolto al personale delle scuole ricadenti nei comuni di Castelvetrano, Campobello, Partanna e Santa Ninfa, il secondo di Marsala e Petrosino.