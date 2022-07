Lunedì presentazione del libro “Ti racconto tuo padre”, di Fabrizio Bracconeri

MARSALA – Nuovo appuntamento inserito nel cartellone della Rassegna culturale ‘Carmine Art’, lunedì 11 luglio alle ore 19.30 alla Chiesa del Carmine a Marsala, organizzato dall’Associazione culturale ‘Ciuri’, la rivista on line Loft Cultura, la Diocesi di Mazara del Vallo e l’Associazione GIVA. Si tratta della presentazione del libro “Ti racconto tuo padre”, di Fabrizio […]

MARSALA – Nuovo appuntamento inserito nel cartellone della Rassegna culturale ‘Carmine Art’, lunedì 11 luglio alle ore 19.30 alla Chiesa del Carmine a Marsala, organizzato dall’Associazione culturale ‘Ciuri’, la rivista on line Loft Cultura, la Diocesi di Mazara del Vallo e l’Associazione GIVA. Si tratta della presentazione del libro “Ti racconto tuo padre”, di Fabrizio Bracconeri, attore, storico volto di Bruno Sacchi de ‘I Ragazzi della 3^C’ e già altrettanto celebre presenza familiare di Forum. Il libro è dedicato a suo figlio Emanuele e vede la prefazione del giornalista e conduttore radiofonico Giuseppe Cruciani. A dialogare con Bracconeri sarà il giornalista Max Firreri.

“Siamo lieti di ospitare nella nostra rassegna l’amico Fabrizio Bracconeri – dice Filippo Peralta – che ha fatto parte del nostro ‘staff’ già in altre iniziative di successo che abbiamo organizzato nel territorio. La Rassegna continua tra eventi variegati che spaziano dalla musica ai libri e che coinvolgono un pubblico ormai fidelizzato”.

L’iniziativa, realizzata in collaborazione con la Libreria Mondadori, si avvale del patrocinio del Comune di Marsala.