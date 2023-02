Lunedì prossimo l’attivo unitario Cgil, Cisl e Uil Trapani, “per costruire insieme una prospettiva di rilancio della provincia di Trapani”

TRAPANI – I quadri dirigenti di Cgil, Cisl e Uil Trapani si riuniranno lunedì prossimo (20 febbraio), a partire dalle 9,30, nel saloncino della Uil di Trapani, in via Nausica 53, “Per costruire insieme una prospettiva di rilancio della provincia di Trapani”.

I lavori dell’attivo unitario saranno presieduti dal segretario generale Uil Trapani Tommaso Macaddino. Relazionerà la segretaria generale delle Cgil Trapani Liria Canzoneri, mentre le conclusioni saranno affidate al segretario generale Cisl Palermo Trapani Leonardo La Piana.

“Pandemia, caro energia e caro prezzi – spiegano Canzoneri, La Piana e Macaddino – hanno messo in seria difficoltà il nostro territorio, con un impatto serio per tutti i settori economici, facendo emergere una serie di questioni che, se non affrontate per tempo, possono determinare condizioni ancora più preoccupanti. In questi anni complicati, Cgil, Cisl e Uil hanno provato ad essere per le persone punto di riferimento, ascoltando istanze e individuando bisogni, per poi trasferirli alle istituzioni. Da qui scaturisce ora la necessità di confrontarsi ancora una volta per individuare obiettivi e priorità e, dunque, creare sinergie per realizzarli, in modo da determinare un significativo cambio di passo per il nostro territorio”.