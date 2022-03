Lunedì raccolta alimentare, di abbigliamento, prodotti per l’igiene personale in favore dei profughi ucraini presenti a Partanna

PARTANNA – Lunedì 28 marzo presso la sede della Crocerossa (sede ex mercato agro-alimentare – di fronte Gioia & Sieli ) dalle ore 15:00 alle ore 17:00 si terrà, una raccolta alimentare, di abbigliamento primaverile / estivo (nuovo o in ottime condizioni), scarpe (nuove o in ottime condizioni) in favore dei profughi ucraini presenti a […]

PARTANNA – Lunedì 28 marzo presso la sede della Crocerossa (sede ex mercato agro-alimentare – di fronte Gioia & Sieli ) dalle ore 15:00 alle ore 17:00 si terrà, una raccolta alimentare, di abbigliamento primaverile / estivo (nuovo o in ottime condizioni), scarpe (nuove o in ottime condizioni) in favore dei profughi ucraini presenti a Partanna, per

-donna-ragazza-ragazzo-bambini e bambine (fascia di età dai 7 ai 12 anni).

Inoltre si effettuerà una raccolta dI prodotti per l’igiene personale (spazzolini, dentifrici, shampoo, assorbenti, bagnoschiuma, sapone per le mani, detergenti e detersivi vari …..), giocattoli (nuovi o in ottime condizioni e non peluche) e materiale scolastico (penne, matite, gomme, colori, quaderni…).