Lunedì webinar su Pnrr e Zes unica per le imprese siciliane

PALERMO – Lunedì prossimo, 29 settembre, dalle 10 alle 12, sarà possibile seguire il webinar “Zes: le opportunità per le imprese”, dedicato alle imprese siciliane, promosso da Unioncamere Sicilia con il supporto tecnico di Uniontrasporti, e con la partecipazione dell’Università Mercatorum-University of Italian Chambers

of Commerce e di Infocamere.

Sarà l’occasione per approfondire le opportunità offerte dal “Pnrr”, dalla Zes unica e dagli strumenti digitali a supporto delle aziende.

Dopo i saluti istituzionali di Santa Vaccaro, segretario generale di Unioncamere Sicilia, interverranno Laura Summa, project manager di Uniontrasporti, sullo stato di attuazione dei finanziamenti del “Pnrr” in Sicilia, in particolare per le opere a servizio della Zes; Caterina Corrado Oliva, docente di Diritto tributario presso l’Università Mercatorum, sulle opportunità offerte alle imprese dalla Zes; e Michele Ferrulli di Infocamere, sulle pratiche presentate dalle imprese allo

sportello unico S.U.D. Zes.

Link di collegamento disponibile sul sito www.unioncameresicilia.it