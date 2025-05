“L’unico modo per onorare la memoria di chi ha lottato contro la mafia, è affermare la legalità in modo concreto”

PALERMO – “L’unico modo per onorare la memoria di chi ha lottato contro la mafia, fino a perdere la vita, è affermare la legalità in modo concreto in ogni ambito pubblico e privato, togliendo alla criminalità ogni spazio d’azione. A 33 anni dalla strage di Capaci, ricordiamo con gratitudine il sacrificio di Giovanni Falcone, Francesca Morvillo, Vito Schifani, Rocco Dicillo e Antonio Montinaro e

chiediamo alle istituzioni, alle parti sociali e alla società civile di fare fronte comune perché si tenga alta la guardia”. Lo dicono Cisal Sicilia e Cisal Palermo nel 33esimo anniversario della strage di Capaci.