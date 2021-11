L’Unione Nazionale Comuni Comunità Enti Montani (UNCEM) dice no al taglio della terza edizione del TGR di Rai3

ROMA – Uncem dice NO alla riduzione delle edizioni del TGR sulla terza rete della TV pubblica. La decisione di eliminare l’edizione notturna – tra le 23 e mezzanotte, ogni giorno, Rai3 – sarebbe stata presa unilateralmente dai vertici RAI nei giorni scorsi e comunicata improvvisamente alle redazioni regionali. Che – come Uncem ha sempre sostenuto – sono essenza del servizio pubblico, vera differenza anche rispetto ad altri servizi pubblici europei.

Uncem aveva chiesto l’esatto opposto a quello che sarebbe stato deciso dall’AD RAI Fuortes, in una lettera aperta inviata il 17 luglio 2021, proprio all’indomani della nomina del nuovo CDA RAI. Uncem aveva auspicato – e auspica oggi – un rafforzamento dell’informazione regionale, raddoppiata nei tempi, con uno snodo decisivo sulla comunicazione dei territori. Le redazioni del TGR sono in grado di farlo – evidenzia il Presidente nazionale Uncem Marco Bussone – grazie a una nuova sinergia con gli Enti territoriali. Con Comuni, Comunità montane, Unioni montane di Comuni, si possono dare nuove linee di azione al servizio pubblico, capace di raccontare i “paesi che fanno il Paese”. Uncem si era già opposta, dieci anni fa, alla chiusura di TGR Montagne, intuizione forte e intelligente, come lo è Leonardo. Oggi la dissipazione di una terza edizione della TGR – Uncem lo ribadisce ai vertici RAI, ma anche al Governo, ai Parlamentari, alla Commissione di Vigilanza – rischia di mettere in crisi il rapporto della RAI con i territori. Uncem ha sottoscritto un accordo con RAI, e con il Settore tecnico che si occupa di trasmissione dei segnali, per dare migliore copertura a troppi territori ancora scoperti, in particolare oggi mentre stanno cambiando frequenze e standard del digitale terrestre. Del problema, Uncem ha già parlato con i Vertici del Ministero dello Sviluppo economico e del Ministero della Digitalizzazione. Come emerge dalla lettera aperta di luglio, le sfide sono collegate: maggior informazione – e nessuna riduzione della terza edizione della TGR – unite a investimenti RAI sui territori. Uomini e mezzi per raccontare l’Italia ed essere “servizio pubblico vero”.