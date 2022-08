Lutto cittadino domani a Partanna per i funerali di monsignor Calogero Russo

PARTANNA – Con ordinanza n. 43 di oggi, martedì 11 agosto, il sindaco, Nicolò Catania, ha disposto il lutto cittadino per la giornata di domani (12 agosto), in coincidenza con i funerali di monsignor Calogero Russo, già arciprete della Chiesa Madre di Partanna, venuto a mancare ieri all’età di 104 anni, che si svolgeranno alle […]

PARTANNA – Con ordinanza n. 43 di oggi, martedì 11 agosto, il sindaco, Nicolò Catania, ha disposto il lutto cittadino per la giornata di domani (12 agosto), in coincidenza con i funerali di monsignor Calogero Russo, già arciprete della Chiesa Madre di Partanna, venuto a mancare ieri all’età di 104 anni, che si svolgeranno alle ore 11. L’ordinanza scaturisce dalla dovuta vicinanza e solidarietà dell’intera Città di Partanna alla famiglia di Padre Russo per la grande opera pastorale svolta per la comunità partannese nei suoi 81 anni di sacerdozio; il lutto cittadino è disposto dalle ore 11 e fino alla conclusione della cerimonia funebre in Chiesa Madre. Domani, pertanto, è disposta l’esposizione a mezz’asta della bandiera comunale nel Palazzo di Città, la sospensione di ogni attività lavorativa in tutti gli uffici pubblici, a partire dalle ore 11, la chiusura di tutti gli esercizi commerciali, delle imprese e delle attività artigianali, con l’abbassamento delle serrande dalle ore 11 e fino alla conclusione della cerimonia funebre, e sono vietate le attività ludiche e ricreative e ogni altro comportamento che contrasti con il carattere luttuoso della cerimonia o con il decoro urbano.