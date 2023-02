Lutto cittadino per il vigile del fuoco Agostino Messina

PARTANNA – Lutto cittadino per le esequie di Agostino Messina, il 40enne vigile del fuoco – scomparso improvvisamente e prematuramente – che prestava servizio presso il distaccamento di Lampedusa.

Il giovane, originario di Partanna, è stato trovato senza vita in seguito ad un arresto cardiaco. La camera ardente è stata allestita presso la chiesa di Sant’Antonio in via Vittorio Emanuele, a pochi passi dalla Chiesa Madre, dove sono state celebrate le esequie.

“A nome dell’Amministrazione comunale e mio personale – ha detto il sindaco Nicolò Catania – esprimo il più sincero cordoglio per la scomparsa del caro Agostino Messina, un giovane che ha vissuto con passione e senso del dovere la propria esperienza al servizio del corpo dei Vigili del Fuoco, per lui ragione di grande orgoglio. La sua scomparsa rappresenta una grave perdita per tutti, e lascia un profondo vuoto nel cuore dei suoi familiari e di coloro che hanno avuto il privilegio di conoscerlo. I sensi delle più sentite condoglianze giungano a noi tutti i cari di Agostino Messina”.