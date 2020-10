Lutto cittadino per la perdita della giovane Francesca Cuttone

PARTANNA – Il Sindaco, la Giunta Municipale unitamente al Presidente del Consiglio Comunale e all’intero Consiglio Comunale esprimono grande cordoglio per la perdita della cara Francesca Cuttone scomparsa ieri sera (28 ottobre) in un tragico incidente stradale. “La scomparsa prematura di questa giovane stimata ed impegnata nella vita civile e sociale, figlia dell’ex sindaco Giovanni […]

PARTANNA – Il Sindaco, la Giunta Municipale unitamente al Presidente del Consiglio Comunale e all’intero Consiglio Comunale esprimono grande cordoglio per la perdita della cara Francesca Cuttone scomparsa ieri sera (28 ottobre) in un tragico incidente stradale.

“La scomparsa prematura di questa giovane stimata ed impegnata nella vita civile e sociale, figlia dell’ex sindaco Giovanni Cuttone, ha lasciato tutta la comunità partannese incredula e addolorata; “profondamente costernato ho ritenuto opportuno proclamare il lutto cittadino – dice il Sindaco Catania – quale segno di profonda vicinanza alla famiglia, per la giornata della celebrazione delle esequie e fino alla celebrazione dei funerali”. “Così – conclude Catania – intendiamo partecipare al cordoglio della famiglia in ricordo della cara compianta Francesca”.

Il Presidente del Consiglio Comunale Massimo Cangemi esprime profondo cordoglio per la prematura scomparsa di Francesca: “Siamo affranti da questa terribile tragedia, la comunità tutta si stringe ed esprime la propria vicinanza alla famiglia Cuttone; porteremo per sempre il suo ricordo nel cuore”.