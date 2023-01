Macaddino e Tumbarello (Uil Trapani) su incidente sul lavoro in via Corridoni a Erice. “Tragedia scampata ma attenzione sulla sicurezza sul lavoro deve essere sempre alta”

ERICE – “Oggi a Erice la tragedia è stata scampata, ma l’episodio deve far riflettere, e dunque agire, su quanto si può fare a tutela della sicurezza nei luoghi di lavoro”.

Ad affermarlo sono il segretario generale della Uil Trapani Tommaso Macaddino e il segretario Feneal Uil Trapani Giuseppe Tumbarello, commentando l’incidente avvenuto stamattina (27 gennaio) in un cantiere edile di via Corridoni a Casa Santa Erice, che ha visto coinvolti due operai, uno dei quali rimasto gravemente ferito.

“La media degli incidenti sul posto di lavoro in Italia è terribilmente alta – affermano -, ci sono 1.200 morti circa ogni anno, per cui la Uil da sempre si impegnata a ogni livello per rivendicare misure utili per cancellare questa tragedia. Lo dobbiamo a chi ha perso la vita mentre lavorava, lo dobbiamo a tutte le lavoratrici e a tutti i lavoratori. La sicurezza va garantita sempre, perché la vita va garantita sempre”.