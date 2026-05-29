Mafia. Barbagallo: “Plauso a incessante lavoro di contrasto pm Palermo e Gdf”

PALERMO – “Una indagine poderosa, un risultato eccezionale ottenuto anche grazie alla sinergia con le autorità giudiziarie di altri paesi europei e non. Desidero esprimere ancora una volta un ringraziamento particolare ai magistrati della procura di Palermo, guidata da Maurizio de Lucia, per la costanza con cui proseguono le inchieste per contrastare cosa nostra, riuscendo oggi ad individuare e sequestrare parte del tesoro riconducibile anche al boss Messina Denaro. Le intercettazioni in indagini di questo genere sono fondamentali. Condivido quindi anche quanto sottolineato sia da de Lucia sia dal procuratore nazionale antimafia Giovanni Melillo, ritenendo insufficiente la disciplina sulla circolazione delle stesse per alcuni reati, come ad esempio la ricettazione, ma non per il riciclaggio mafioso”. Così il segretario regionale del Pd Sicilia, Anthony Barbagallo.