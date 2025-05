Maggio libri, presentazione de “L’Immacolata segreta. Lo sbarco in Sicilia. Il Briefing di Roosevelt a Castelvetrano”

MAZARA DEL VALLO – Sabato 17 Maggio 2025 dalle ore 17,00 col Patrocinio del Comune di Mazara del Vallo, nella Biblioteca Comunale, Complesso Monumentale Corridoni, “Un the tra i libri”. Alle 17,45 Presentazione del volume di Maurizio Tosco “L’Immacolata segreta del ’43. Lo sbarco in Sicilia. Il briefing di Roosevelt a Castelvetrano“.

Interventi:

Germana Abbagnato Assessore alla Cultura

Giorgio Contino Giornalista

Foto e proiezioni video originali a cura dell’autore

Contenuti

Perché nel tiepido pomeriggio dell’8 dicembre 1943 il presidente degli Stati Uniti Franklin Delano Roosevelt atterra a Castelvetrano, in provincia di Trapani? Cosa è venuto a fare in Sicilia? Chi deve incontrare e per quale motivo? Siamo nel pieno della Seconda guerra mondiale, da pochi mesi la Sicilia è stata occupata dagli Alleati e, ufficialmente, la motivazione della visita di Roosevelt è quella di passare in rassegna una rappresentanza delle unità militari che si sono distinte nello sbarco in Sicilia e decorare alcuni sottufficiali e ufficiali, tra i quali il generale Mark Clark. In realtà, quel mercoledì all’aerodromo di “Fontanelle” il Presidente compie, come si direbbe nel linguaggio spionistico, una “missione coperta” il cui scopo è mandare in fumo la trama di accordi segreti, tradimenti, politica e spionaggio che i suoi alleati-concorrenti: Churchill e Stalin, hanno macchinato per affermare la propria egemonia sul Mediterraneo e sull’Italia. Un “intrigo internazionale” nel quale anche gli Indipendentisti siciliani sono e saranno protagonisti a lungo. Un avvenimento straordinario e unico passato sotto silenzio e quasi ignorato dagli storici. Questa edizione aggiornata è arricchita con le fotografie e l’eccezionale lista manoscritta, mai pubblicati prima, rinvenuti dall’autore tra gli effetti personali del tecnico meccanico aeronautico statunitense: il sergente Lars Eklund del 62° Troop Carrier Squadron 314° Troop Carrier Group, che è stato un testimone oculare di quel pomeriggio dell’Immacolata segreta del ’43. Prefazione di Pasquale Hamel.