Malattie Infiammatorie Croniche Intestinali: dal Sant’Orsola di Bologna parte un progetto di formazione per i gastroenterologi

BOLOGNA – Partito questa settimana il nuovo progetto di formazione sulle Malattie Infiammatorie Croniche Intestinali – MICI, la Malattia di Crohn e la Colite Ulcerosa, spesso note anche con l’acronimo inglese di Inflammatory Bowel Disease – IBD. Punto di riferimento è il Sant’Orsola-Malpighi di Bologna, centro di eccellenza nel trattamento di queste patologie: in questa sede, per cinque mesi da ottobre a febbraio, giovani specialisti gastroenterologi provenienti da tutta Italia potranno vivere due giorni di intensa formazione per comprendere i corretti approcci diagnostici e terapeutici nei confronti delle MICI, attraverso una condivisione delle proprie esperienze e con lo studio di un modello efficiente come quello bolognese. I docenti sono il prof. Paolo Gionchetti, Professore Associato di Medicina Interna presso l’Università di Bologna e Direttore del reparto MICI del Policlinico S. Orsola-Malpighi di Bologna; prof. Fernando Rizzello, Professore Associato di Medicina Interna presso l’Università di Bologna e Dirigente Medico della Struttura per le MICI del Policlinico S. Orsola-Malpighi; Marco Salice, Dirigente Medico Medicina Interna Policlinico S. Orsola-Malpighi. A supportare il progetto, l’azienda coreana Celltrion Healthcare, che intende favorire un progetto culturale e tecnico per migliorare il know-how degli specialisti delle IBD mediante un affinamento delle competenze presso un centro di indiscussa qualità.