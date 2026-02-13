Maltempo. Barbagallo: “Raffiche di vento mai viste, Regione attivi stato di calamità”

PALERMO – “Raffiche di vento violentissime che hanno sradicato alberi di grosso fusto e in alcuni casi hanno addirittura divelto, piegato e abbattuto anche pali della luce. Oltre a causare danni ingenti di ogni genere ad infrastrutture, case private e aziende sia sulla costa, sia nelle zone interne ma anche nelle città di ogni parte della Sicilia. In vita mia non avevo mai visto venti di questa forza e di questa intensità”. Lo dichiara il segretario regionale del Pd Sicilia, Anthony Barbagallo, che ha ricevuto decine di segnalazioni per i danni causati stanotte dal vento, anche nei paesi etnei.

“Alla devastazione del ciclone Harry – prosegue – si aggiunge questa nuova emergenza da fronteggiare. Per questo chiediamo che la Regione dichiari lo stato di calamità attivando una tempestiva conta dei danni con immediate funzioni di supporto e ristori”.