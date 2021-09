Maltrattamenti in famiglia. 73enne denunciato dai carabinieri

VALDERICE – Nel fine settimana scorso i Carabinieri della Stazione di Valderice hanno denunciato un uomo di 73 anni per il reato di maltrattamenti in famiglia. L’uomo si è reso responsabile di aver maltrattato, in più circostanze, la moglie convivente con atteggiamenti violenti, maltrattamenti fisici e minacce, tanto da procurare nella vittima un perdurante stato […]

VALDERICE – Nel fine settimana scorso i Carabinieri della Stazione di Valderice hanno denunciato un uomo di 73 anni per il reato di maltrattamenti in famiglia.

L’uomo si è reso responsabile di aver maltrattato, in più circostanze, la moglie convivente con atteggiamenti violenti, maltrattamenti fisici e minacce, tanto da procurare nella vittima un perdurante stato di ansia.

La donna, che al momento non convive più con l’uomo, ha deciso di affidarsi all’Arma dei Carabinieri e, chiedendo supporto al Comandante della Stazione di Valderice ha confessato tutti i maltrattamenti subiti, nel corso del lungo matrimonio, che hanno portato all’odierno provvedimento ed alla richiesta dell’emissione di un idonea misura.