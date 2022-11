Maltrattamenti in famiglia. Arrestato straniero dai Carabinieri

ALCAMO – I Carabinieri della Stazione di Alcamo hanno arrestato, in ottemperanza ad un ordine di carcerazione emesso dalla Procura della repubblica presso il Tribunale di Trapani, un pregiudicato straniero, classe 84, senza fissa dimora. Il 38enne deve scontare la pena di 1 anno e 9 mesi per aver maltrattato la moglie ed il figlio in […]

ALCAMO – I Carabinieri della Stazione di Alcamo hanno arrestato, in ottemperanza ad un ordine di carcerazione emesso dalla Procura della repubblica presso il Tribunale di Trapani, un pregiudicato straniero, classe 84, senza fissa dimora.

Il 38enne deve scontare la pena di 1 anno e 9 mesi per aver maltrattato la moglie ed il figlio in più occasioni nel corso dell’anno 2018 costringendoli a subire vessazioni tanto da ingenerare in loro un perdurante stato di ansia e preoccupazione.