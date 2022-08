Maltrattamenti in famiglia e atti persecutori. Provvedimenti dei Carabinieri

CVTRANO – MARSALA – I Carabinieri della Stazione di Castelvetrano hanno denunciato un castelvetranese di 29 anni per il reato di maltrattamenti in famiglia nei confronti della madre convivente. I militari operanti hanno documentato, in poco tempo, diversi episodi di violenza che l’uomo avrebbe messo in atto nei confronti della madre che, esausta, ha deciso di […]