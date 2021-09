Manda all’ospedale il padre che si rifiuta di dargli i soldi. Arrestato dai carabinieri

MARSALA – Nei giorni scorsi i Carabinieri della Stazione di Marsala e di Petrosino hanno tratto in arresto, per i reati di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali un marsalese classe 2001 responsabile di aver aggredito e maltrattato il padre convivente. Il 20enne, in forte stato di alterazione psicofisica, avanzava l’ennesima richiesta di soldi al […]

Il 20enne, in forte stato di alterazione psicofisica, avanzava l’ennesima richiesta di soldi al padre 50enne per l’acquisto di stupefacenti ma al rifiuto di quest’ultimo di soddisfare la sua richiesta si scagliava contro di lui violentemente causando una frattura maxillofacciale e nasale con prognosi di 40 giorni. I Carabinieri, su richiesta della vittima, intervenivano tempestivamente presso l’abitazione, e proprio la rapidità di intervento in questi casi si rivela determinante, infatti l’uomo, all’arrivo dei Carabinieri, era ancora intento a respingere le violenze del figlio che veniva immediatamente bloccato dagli operanti. Assicurate le cure del caso alla vittima i Carabinieri traevano in arresto il giovane che, a seguito delle formalità di rito, veniva tradotto presso il carcere Pietro Cerulli di Trapani in attesa di udienza di convalida.