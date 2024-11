Mandato a operatori Caritas, il Vescovo: “Non diamo solo pacchi”

MAZARA DEL VALLO – «La Caritas non deve limitarsi a dare i pacchi della spesa ma deve fare di più. I centri parrocchiali Caritas devono essere spazi di accoglienza di chi ha bisogno, insomma bisogna trattare l’altro con attenzione umana e accogliente». È quello che ha detto il Vescovo monsignor Angelo Giurdanella ieri sera (10 novembre) davanti agli operatori delle Caritas parrocchiali intervenuti all’incontro che si è svolto presso la parrocchia Santa Lucia di Castelvetrano. Per la prima volta il Vescovo ha voluto incontrare tutti gli operatori per consegnargli il mandato. Ieri sera erano presenti gli operatori delle parrocchie Sant’Anna (Marsala), Maria Ss. della Confusione (Salemi), San Nicolò di Bari (Gibellina), Chiesa madre (Partanna), Unità chiesa madre-San Giovanni (Castelvetrano), Chiesa madre (Marsala), Maria Ss. Bambina (Marsala), San Matteo (Marsala), Sant’Antonio da Padova (Mazara Due), Unità pastorale Madonna di Fatima-San Giovanni (Campobello di Mazara), Chiesa madre (Santa Ninfa), Cattedrale (Mazara del Vallo), Maria Ss. Madre della Chiesa (Marsala), Santa Lucia (Castelvetrano), San Francesco di Paola (Castelvetrano), Maria Ss. Ausiliatrice (Marsala), Maria Ss. Annunziata (Castelvetrano), Maria Ss. delle Grazie (Petrosino), Sacra Famiglia (Triscina di Selinunte), Santa Rosalia (Mazara), Cristo Re (Mazara del Vallo). Il Vescovo, nel suo intervento, ha ribadito altresì che la Caritas «non deve sostituirsi ai servizi sociali dei Comuni», invitando tutti alla collaborazione in rete.