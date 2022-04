PARTANNA – Domani mattina, 10 aprile, Domenica delle Palme, l’Associazione Palma Vitae di Partanna, in collaborazione con l’Amministrazione Comunale, organizza una manifestazione di pace per l’Ucraina e per le donne sfuggite alla guerra, ospiti della Città. Dalle ore 10,30 alle ore 13,00, in piazza Umberto I, saranno esposte in un gazebo delle uova di cioccolato, […]

PARTANNA – Domani mattina, 10 aprile, Domenica delle Palme, l’Associazione Palma Vitae di Partanna, in collaborazione con l’Amministrazione Comunale, organizza una manifestazione di pace per l’Ucraina e per le donne sfuggite alla guerra, ospiti della Città.

Dalle ore 10,30 alle ore 13,00, in piazza Umberto I, saranno esposte in un gazebo delle uova di cioccolato, confezionate durante una attività laboratoriale condivisa con le donne ospiti, che l’Associazione ha coinvolto nei propri laboratori con cui sta portando avanti uno scambio di conoscenza e supporto.

Il ricavato delle donazioni sarà interamente destinato ai fabbisogni di queste donne, con l’auspicio che possa finire al più presto lo stato di emergenza e che possa ristabilirsi la pace per tutti.