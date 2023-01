CAMPOBELLO DI MAZARA – “Oggi (25 gennaio) a Campobello, assieme al sindaco Giuseppe Castiglione e al sindaco Enzo Alfano, a una rappresentanza di sindaci di tutta la provincia, ai cittadini, alle sigle sindacali, alla chiesa, per la manifestazione ‘La Sicilia è nostra e non è di Cosa Nostra’ , che ha preso il via alle […]

CAMPOBELLO DI MAZARA – “Oggi (25 gennaio) a Campobello, assieme al sindaco Giuseppe Castiglione e al sindaco Enzo Alfano, a una rappresentanza di sindaci di tutta la provincia, ai cittadini, alle sigle sindacali, alla chiesa, per la manifestazione ‘La Sicilia è nostra e non è di Cosa Nostra’ , che ha preso il via alle 18 con ritrovo presso il vicolo San Vito, dinanzi al covo di Matteo Messina Denaro. Ho preso parte – ha ribadito il sindaco Nicolo’ Catania – al corteo organizzato per gridare insieme un forte NO alla mafia. Un’iniziativa voluta anche dai tantissimi cittadini onesti che rappresentano il vero volto del territorio, per mandare un messaggio forte e univoco di contrasto alla criminalità, e il ringraziamento alle Forze dell’Ordine per il lavoro costante nel contrasto a tutte le mafie”.