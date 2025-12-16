Manovra: Confimprenditori, Chi ripagherà soldi spesi in consulenze per Ponte?

ROMA – “Occorre porsi una domanda semplice e inevitabile: tutti i soldi pubblici già spesi per il Ponte di Messina, per studi, consulenze, pareri, progettazioni e strutture societarie, chi li ripagherà? In una fase storica in cui si chiedono sacrifici continui alle imprese, tra costi energetici, inflazione, credito più caro e stagnazione della domanda europea, non è accettabile che milioni di euro vengano bruciati senza alcuna responsabilità politica e amministrativa. Ogni euro speso deve essere rendicontato, pubblicato e restituito. E rimane un tema gravissimo che nessuno può far finta di ignorare: la penale da 1,5 miliardi di euro prevista in caso di mancata realizzazione dell’opera. Una spada di Damocle che non può e non deve ricadere né sulle imprese né sui cittadini. Ci aspettiamo che il governo garantisca personalmente, senza usare fondi destinati allo sviluppo dei territori o delle imprese, che nessuna penale sarà pagata con denaro pubblico”.

Lo dichiara il presidente di Confimprenditori, Stefano Ruvolo