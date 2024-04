Mappatura dei segnali mancanti per tv e telefoni. Uncem: il tema sia al centro dell’azione europea

ROMA – La copertura dei segnali TV e per la telefonia mobile deve essere un tema centrale nella campagna elettorale per le elezioni europee. Lo sarà sicuramente per i Comuni al voto, con i Candidati Sindaci che chiedono nuovi interventi agli Operatori della telefonia e alla RAI. Vi è la necessità di investimenti, anche pubblici, per coprire territori non serviti da segnali. Uncem (Unione Nazionale Comuni Comunità Enti Montani) li chiede da anni anche per garantire sicurezza ai territori, a chi si muove per diversi motivi sui versanti. Uncem ha rilanciato la possibilità di trasmettere segnalazioni delle zone dove i telefoni non prendono. A questo link: https://forms.gle/WSnQAk2sFZLcfwU36 . La mappatura delle aree senza segnale per la TV può essere implementata qui: https://forms.gle/7pQTEdqtdXyYXC8Z7