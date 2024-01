Marcia per la Pace – la Pace in testa

MAZARA DEL VALLO – “La Pace in Testa” è il titolo dello slogan di quest’anno per il mese della pace dell’Azione Cattolica Italiana. Una riflessione che impegna l’AC parrocchiale e diocesana e che ha visto sabato 27 gennaio scorso la partecipazione alla Marcia per la Pace di tante persone provenienti dalle parrocchie, associazioni, movimenti, gruppi, comunità religiose, rappresentanti delle Istituzioni e delle Forze dell’Ordine della Diocesi di Mazara del Vallo.

A conclusione del mese della pace l’Azione Cattolica, attraverso la Marcia per la Pace, ha pensato ad un momento di riflessione con le parole di Papa Francesco che invita ad essere “costruttori di pace”.

I partecipanti si sono ritrovati in piazza Cristo Re accolti dal parroco della Parrocchia Cristo Re don Daniele Donato che ha dato il via alla manifestazione celebrando un momento di preghiera. A seguire è intervenuto il sig. Franco Sferlazzo, Presidente del Circolo Fata Morgana di Legambiente Mazara, sottolineando che le parole pace e ambiente devono sempre camminare insieme perché solo in un mondo di pace possiamo vivere in un ambiente sano e genuino.

A chiudere il momento di preghiera in piazza della Repubblica è stato il vicario Generale don Gioacchino Arena che ha portato i saluti del Vescovo S.E. mons. Angelo Giurdanella non presente perché impegnato fuori sede.

Al termine ci sono state due testimonianze: una da parte di suor Alessandra Martin Direttrice dell’Ufficio Migrazioni e della Mobilità Umana della Diocesi di Mazara del Vallo che ha testimoniato la cura delle persone fragili, in condizioni di estrema povertà e dei migranti profughi.

Susanna Nizzola Presidente dell’ASP Yalla, ha testimoniato il servizio dei volontari che si occupano di favorire l’integrazione degli immigrati attraverso laboratori di alfabetizzazione delle donne e da qualche anno a questa parte, anche il sostegno di alunni di origine straniera nel facilitare la comprensione della lingua.