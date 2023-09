Marcia per Marisa. “Unisciti a noi. Fermiamo i femminicidi!”

SALEMI – L’Arci Peppino Impastato di Salemi ha emanato il seguente comunicato: “Nell’esprimere il profondo cordoglio ai familiari e il vivo sgomento per i tragici fatti di femminicidio, avvenuti di recente nel territorio trapanese, ai danni della giovane salemitana Marisa Leo – uccisa all’età di 39 anni dall’ex compagno, Angelo Reina, già denunciato per stalking, il quale si è suicidato, subito dopo aver strappato la vita alla donna, 79esima vittima della folle mano dell’uomo in questo 2023 – segnaliamo il corteo in programma a Salemi (TP), venerdì 15 settembre, con raduno, alle ore 19:00, in Piazza Padre Pio, per rendere omaggio alla memoria di Marisa e di tutte le altre vittime di femminicidio.

InvitandoVi a partecipare e a diffondere l’iniziativa, vogliamo ricordare Marisa, come madre gioiosa, affermata professionista, donna intraprendente e radiosa attivista contro la violenza di genere, con le sue stesse parole: “La parità con l’uomo non esiste, ma non sarà sempre così. Questo pensiero è dedicato alle donne coraggiose che conosco e che sono fonte di ispirazione per me” (Marisa Leo).