Marijuana stesa ad essiccare: i carabinieri arrestano 45enne

MAZARA DEL VALLO – I Carabinieri della Stazione di Mazara Due hanno arrestato nella flagranza del reato di produzione e detenzione illecita di sostanze stupefacenti, R.G., cl.76, con precedenti di polizia, sorpreso in possesso di 200 gr di marijuana.

L’arresto è avvenuto mentre i Carabinieri stavano svolgendo delle indagini relative ad alcuni furti in abitazione commessi in zona nei giorni scorsi.

In particolare, nel corso di alcune attività di riscontro, tra cui la verifica della presenza di sistemi di video sorveglianza nei pressi dei luoghi interessati dai furti, i Carabinieri hanno percepito l’odore tipico emesso dalla sostanza stupefacente del tipo marijuana, provenire da una vicina abitazione. Tale circostanza ha indotto i Carabinieri operanti a interrompere momentaneamente la propria attività per svolgere degli approfonditi controlli nell’abitazione interessata. Nel corso della perquisizione, i militari hanno rinvenuto 200 grammi di marijuana, un bilancino di precisione e materiale utile al confezionamento delle dosi, oltre alla somma contante di 300 euro, considerata provento dell’attività illecita.

Nel proseguo delle attività i Carabinieri hanno accertato che lo stupefacente era stato autoprodotto dal 45enne: la gran parte è stata trovata sul terrazzo ad essiccare mentre altri quantitativi più piccoli, già pronti per essere spacciati, si trovavano all’interno di vari mobili.

Al termine delle attività investigative e delle formalità di rito, l’uomo è stato arrestato.

Nella giornata di ieri (15 ottobre) la competente Autorità Giudiziaria ha convalidato l’arresto accettando la richiesta di patteggiamento espressa dal presunto reo.