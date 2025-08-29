Marsala, “a Scurata”, si chiude con il teatro di Alessio Piazza e un concerto omaggio a Battiato

MARSALA – Memoria, famiglia, cura e sentimento dell’eterno. Sono questi i temi degli ultimi due spettacoli in cartellone dell’VIII edizione della Rassegna “’a Scurata cunti e canti al calar del Sole – Memorial Enrico Russo” manifestazione ideata e organizzata dal Movimento artistico culturale città di Marsala – M.A.C.

Sabato 30 agosto alle ore 21,15 andrà in scena “Le Vispe Terese” di e con Alessio Piazza. “Con “Le Vispe Terese” – spiega l’autore – mi piace sottolineare uno dei legami più affascinanti del teatro: quello con la memoria, con le nostre origini e le nostre radici. Memoria fatta di ricordi, parole, modi di dire: un ritorno alle origini per capire se stessi e gli altri”. Spettacolo (di cui cura anche la regia) dalla poetica gentile eppure ironica, elegante eppure accogliente. Biglietti on line su: https://mac.organizzatori.18tickets.it/film/43499/a1a1e404-fedd-4676-8d25-3a964ccc3c52

31 agosto alle ore 19,30 il teatro “Pellegrino 1880”, unico spazio scenico green fatto di tufi e sale, immerso nelle antiche Saline Genna, all’ora del tramonto sulle Egadi, nella riserva naturale dello Stagnone accoglierà il concerto dal titolo: “Franco Battiato Tribute: la “cura” dell’eterno” con la speciale partecipazione di Rita Botto e Mario Venuti.

Opera di contaminazione tra pop e lirica, si tratta di un evento unico per respirare mito, storia e bellezza attraverso l’universo musicale e poetico di Franco Battiato. Un inno all’eterno grazie al nuovo format concertistico che vedrà protagonista la compagine orchestrale in residence del Festival Lirico dei Teatri di Pietra insieme all’ensemble vocale del Coro Lirico Siciliano, con la direzione di Francesco Costa, per un viaggio inedito attraverso l’immensa eredità artistica di Battiato con la voce mediterranea di Rita Botto e l’accurata e intima interpretazione di Mario Venuti. Una ricca maratona musicale incentrata sulla produzione musicale più nota, ma anche più intima e spirituale di Battiato: Prospettiva Nevskij, Segnali di Vita, L’animale, Strade parallele, Testamento, Povera patria, L’ombra della luce, L’era del cinghiale bianco, Stranizza d’amuri, Bandiera bianca, Cucurucu, La Cura, Centro di gravità, Voglio vederti danzare saranno alcuni dei brani con cui si omaggerà l’arte mistica e universale dell’indimenticabile cantautore etneo.

Biglietti al link https://mac.organizzatori.18tickets.it/subscriptions”, presso l’agenzia I Viaggi dello Stagnone, in via dei Mille n.65 (tel 0923 956105 – 373 7069569). Sarà inoltre possibile fare i biglietti usufruendo della carta del docente e on line su https://mac.organizzatori.18tickets.it/event/43495

Maggiori informazioni su www.scurata.it