Marsala. Al via “Con un filo di voce”, festival “Tempo di Poesia” in collaborazione con Comieco per unire riciclo e letteratura al femminile

MARSALA – Accanto alle performance poetiche al femminile, saranno protagonisti i laboratori di fabbricazione artigianale della carta, un omaggio alla materia prima che da secoli custodisce storie e creatività. La tre giorni, dal 25 al 27 luglio nel complesso monumentale San Pietro, organizzata dall’associazione EtiCOlogica, vede come partner dell’iniziativa Comieco: “realizzeremo la carta artigianale: trait d’union perfetto tra poesia e impegno ambientale”.

“Siamo felici di supportare questo progetto che unisce arte, territorio e attenzione all’ambiente”, afferma Roberto Di Molfetta vicedirettore del Comieco – Consorzio Nazionale per il Recupero e Riciclo degli Imballaggi a base Cellulosica, che con queste parole conferma la partecipazione di Comieco in qualità di partner e sostenitore dell’iniziativa, vista la condivisione di valori legati alla sostenibilità, alla tutela dell’ambiente e alla promozione della cultura del riciclo della carta, in un evento che coniuga versi e letteratura al femminile con appuntamenti dall’anima “green”.

“I laboratori di fabbricazione della carta artigianale, aperti a grandi e piccoli – aggiunge Simona Pecorella, presidente di EtiCOlogica –, saranno l’occasione per riscoprire tecniche antiche e riflettere sull’importanza del riciclo di carta e cartone, in linea con gli obiettivi del Comieco. Il Consorzio, da anni impegnato nella diffusione di buone pratiche per il riciclo dei materiali cellulosici, trova nella città siciliana un partner ideale per progetti di sensibilizzazione. La scelta di sostenere il festival ribadisce l’attenzione di Comieco per i territori che investono nella cultura sostenibile”.

“Inoltre al momento Marsala registra un trend positivo della raccolta di carta e cartone, che si attesta a 3.557,17 tonnellate, con un incremento della raccolta del 12,4% nel 2024 e un pro-capite di 42,86 kg, in media con i valori della Sicilia (45,9 kg/ab) e che si avvicina sempre più ai 50kg/ab, valore per la prima volta raggiunto dal Sud Italia lo scorso anno”.

“La sostenibilità non è solo ambientale, – proseguono le organizzatrici – ma anche sociale e culturale, ecco perché con questo festival ci proponiamo di diffondere la cultura del riciclo e del rispetto per l’ambiente e insieme promuovere voci diverse, come quelle femminili, per costruire una società più consapevole, rispettosa, equa e resiliente”.

Il programma delle attività:

Si comincia il 25 alle ore 17,30 proprio con “La materia della poesia”, laboratorio di produzione di carta riciclata, rivolto ad adulti e bambini, per riflettere sul valore del supporto materiale della poesia. “Verranno creati fogli artigianali da usare nei laboratori di scrittura creativa poetica che si terrà nel terzo giorno di festival”, spiega Simona Pecorella.

“Al termine del laboratorio i bambini saranno intrattenuti con le “Letture con il Kamishibai” a cura da Matilde Sciarrino e con un laboratorio pratico “Carta, Penna e Fantasia” a cura di Barbara Aprea che combina disegno e abecedario, per sottolineare l’importanza dell’esercizio manuale dello scrivere a mano nell’era del digitale”, aggiunge Vinziana Rizzo Parisi.

Il 26 luglio alle 17,30 sarà la volta di “Voci in dialogo” con le poete: Eugenia Giancaspro Bia Cusumano, Stefania La Via, Margherita Ingoglia. Nel dettaglio: Eugenia Giancaspro alias Antigone, linguista, interprete LIS (Lingua italiana dei Segni) e poeta LIS slammer che da tempo organizza e traduce eventi poetici in per spettacoli e festival di poesia performativa in Italia e all’estero, qui darà vita ad uno spettacolo di poetry slam; Bia Cusumano è docente di lettere, scrittrice, poeta, ideatrice del Palmosa Fest, primo Festival di Arte e Letteratura della città di Castelvetrano; Stefania La Via è docente di lettere, vice direttrice dell’Archivio Diocesano di Trapani, poeta, e ideatrice della rassegna letteraria “Terrazza d’Autore a Valderice”; Margherita Ingoglia è docente, giornalista culturale e poeta e gestisce il canale Fimmina che legge.

A seguire la referente della biblioteca del Comune di Marsala Milena Cudia presenterà vita, interessi, e opere della poeta marsalese Rosaria Giaconia, vissuta nel periodo risorgimentale. A conclusione un reading di poesie alle quali darà voce l’attrice Giada Costa.

Domenica 27 dalle 18,00 sarà il momento di “Scrivere con il cuore” nel laboratorio di scrittura poetica creativa a cura di #corpipoetic,iun gruppo di lettura nato nel 2020 dall’incontro tra Valentina De Giorgi, Anna Negri e Chiara Siro Brigiano, che si riunisce ogni mese alla Libreria Europa di Palermo per leggere insieme le parole delle poete. Il laboratorio è destinato ad adulti e bambini che vogliano cimentarsi con giochi di rime e metafore e tecniche di composizione.

I testi prodotti qui saranno trascritti sui fogli di carta realizzati durante i laboratori di riciclo. La partecipazione a incontri e attività è gratuita.

Il festival conta sul patrocinio gratuito del Comune di Marsala e vede come main partner il Consorzio Nazionale Comieco, tra gli sponsor anche Zicaffé e Assud cucina meridionale. Per maggiori informazioni è possibile scrivere una mail a associazioneticologica@hotmail.com o chiamare i numeri: 328 672 5981 oppure 347 564 7967