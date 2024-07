Marsala. Al via la VII Rassegna “’a Scurata” con il concerto “Capo Verde in Musica Jerusa Barros 4th”

MARSALA – Domenica 21 luglio alle ore 19,00 il teatro a mare “Pellegrino 1880”, dalla vasca delle antiche Saline Genna, riunirà con la musica i ritmi, le sonorità e i racconti melodici delle sponde del Mediterraneo che si aprono al vento dell’oceano con tutta l’audacia dell’anima isolana. Con Jerusa Barros, cantante capoverdiana di nascita e palermitana d’adozione, dalle sfaccettate qualità artistiche si esibiranno i musicisti: Fabrizio Malerba e Dario Salerno (chitarre) e Giuseppe Joe Santoro (batteria)

Il quartetto composto dalla cantante Jerusa Barros, Fabrizio Malerba e Dario Salerno (alle chitarre) e Giuseppe Joe Santoro (alla batteria) aprirà la VII edizione della Rassegna “’a Scurata Cunti e Canti al calar del Sole” Memorial Enrico Russo, manifestazione ideata e organizzata dal Movimento artistico culturale città di Marsala – M.A.C.

L’appuntamento con il concerto: “Capo Verde in musica” è per domenica prossima 21 luglio alle ore 19,00.

Nel teatro green “Pellegrino 1880” – unico al mondo assolutamente ecosostenibile, fatto solo di tufi, legno e sale, dove il palcoscenico di tufi, a pelo d’acqua costituisce una sorta di un’isola d’arte, alle spalle del quale si mostra lo scenario delle isole Egadi tra le quali tramonta il Sole che si riflette sugli specchi d’acqua delle antiche Saline Genna, all’interno della riserva naturale dello Stagnone –, prenderà vita un concerto che vedrà protagonista Jerusa Da Conceiçao Barros, capoverdiana di nascita e palermitana di adozione, cantante e cantautrice che rappresenta con la sua esperienza artistica e biografica una pregevole sintesi fra l’Africa creola e il cuore del Mediterraneo.

Nel teatro a mare il Jerusa Barros 4th darà vita ad un concerto dove grazie a chitarre capaci di raccontare il mare e il vento che unisce due continenti e ad una batteria che è il cuore che palpita in musica promette di parlare all’anima eterna e bambina del mondo.

Biglietti da 13,50 (zona B) + d.p. a 18,00 + d.p. euro (zona A) presso l’agenzia “I Viaggi dello Stagnone”, in via dei Mille n. 45 (tel 0923956105 – 3208011864).

Attraverso l’agenzia “I Viaggi dello Stagnone” è possibile acquistare un abbonamento da sei, da nove oppure da 12 spettacoli. Sarà inoltre possibile fare i biglietti usufruendo della carta del docente.

Di seguito gli altri appuntamenti in cartellone:

28 luglio “Jazz al Tramonto” – Elimi e Dreamin’ – ore 19,00 e ore 21,30

Biglietti zona A 18,00 + dp zona B 13,50 + dp

30 luglio MALAMORE – Esercizi di resistenza al dolore di Concita De Gregorio -Laboratorio Teatrale dell’Officina Artistica Carpe Diem diretto da Luana Rondinelli e Alessio Piazza – ore 19,00

Biglietti zona A 18,00 + dp zona B 13,50 + dp

1 agosto Osvaldo Lo Iacono In Concerto – ore 19,00

Biglietti zona A 18,00 + dp zona B 13,50 + dp

5 agosto “CIRCE: LE ORIGINI“ di Alessandra Fallucchi & Marcella Favilla – ore 19,00

Biglietti zona A 18,00 + dp zona B 13,50 + dp

7 agosto “La Leggenda Del Pianista Sull’Oceano” – regia di Giorgia Albertini e Alessia Angileri – Musiche dei Virginia Gold – ore 19,00 e replica alle 21,30

Biglietti zona A 18,00 + dp zona B 13,50 + dp

9 agosto “VIAGGIU” – I Musicanti di Gregorio Caimi – ore 19,00

Biglietti zona A 18,00 + dp zona B 13,50 + dp

13 agosto “LA MIA STORIA” Luca Madonia TRIO ACUSTICO – ore 19,00

Biglietti zona A 25,00 + dp zona B 20,00 + dp

21 agosto L’ASSEDIO DI ILIO Tragiche prove di una Tragedia – parco archeologico con accesso da Porta Nuova – ore 19,00 e replica ore 21,30

Biglietto posto unico € 18,00 + dp

23 agosto “SOGNO PIAZZOLLA” Fisarmonica: Pietro Adragna, Primo Violino: Mario Vultaggio, Attrice: Josefina Torino – ore 19,00 e replica 21,30

Biglietti zona A 18,00 + dp zona B 13,50 + dp

27 agosto LAYLA – Omaggio ad Eric Clapton – KINISIA BLUES BAND – ore 19,00

Biglietti zona A 18,00 + dp zona B 13,50 + dp

1 settembre L’ANNO CHE VERRÀ – Servillo/Girotto/Mangalavite – ore 19,00 e replica ore 21,30

Biglietti zona A 30,00 + dp zona B 25,00 + dp

È possibile acquistare tutti i biglietti presso I viaggi dello Stagnone, in via Dei Mille, 45 – Marsala 0923.717973 – 320.8011864 oppure on line su www.tickettando.it o su www.ciaoticket.com

Chiunque volesse invece acquistare un abbonamento (che può essere modulabile da sei, nove oppure 12 spettacoli) dovrà recarsi presso l’agenzia I Viaggi dello Stagnone”.

Per maggiori informazioni www.scurata.it