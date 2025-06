Marsala. Al via “Malìa e Incanto”: rassegna di poesia, drammaturgia e musica

MARSALA – Da un’idea di Luana Rondinelli e Gregorio Caimi la Terrazza d’arte “Carpe Diem” e il “Jiardino di Assud”, angoli di verde nel cuore del centro marsalese, in via Diaz, accoglieranno “Malìa e Incanto”: una rassegna di musica e letteratura che intende essere una sosta di sogno e memoria, di struggimento e consapevolezze a due passi dalla quotidianità.

Sei appuntamenti, tre incontri letterari e tre concerti, dal 21 giugno al 12 luglio si terranno rispettivamente nella Terrazza d’arte “Carpe Diem” e nel “Jiardino di Assud”, dalle 18,30 in poi accanto al verde della Villa Cavallotti e con, sullo sfondo, il mare e pezzetti di Egadi.

Si apre nella Terrazza d’arte “Carpe Diem” con un’eccellenza della letteratura siciliana e marsalese: sabato 21 giugno alle 18,30 Nino De Vita sarà protagonista del pomeriggio inaugurale con il suo pluripremiato “Cutusìo” (edizioni Le Lettere). Uscito la prima volta nel 1994, in un’edizione privata a limitatissima tiratura, alla sua prima apparizione, di Cutusìo si accorse la Giuria che assegnò alla raccolta poetica il “Premio Alberto Moravia”.

Ballads & Blues è il titolo del concerto dei “Manosanta Hard Soul” che si terrà alle 19 nel “Jiardino di Assud” il prossimo giovedì 26 giugno. Bob Salmieri al tenor sax, Dario Salerno alla chitarra, Giacomo Bertuglia al contrabbasso e Francesco Virgilio alla batteria daranno vita ad una rilettura intensa e personale della tradizione Blues, Soul e Hard Bop, con arrangiamenti originali che mettono in luce la modernità di autori come Benny Golson, Nat Adderley, Hank Mobley ed altri.

Sabato 28 giugno nella Terrazza d’Arte alle 18,30 torna la poesia ad essere protagonista con “L’alchimia di un’anima in viaggio” di Elena Guerriero (edizioni Albatros), una raccolta di “pensieri”, come li definisce l’autrice che illuminano e in un certo senso narrano il percorso di rinascita di Elena, durato quattro anni, una rinascita che si origina dall’attraversamento del dolore per trasformarlo in nuova linfa, in nuova luce. A leggere i versi sarà Luana Rondinelli, con la chitarra di Alice Giuliano.

“Canzoni alla radio” è il titolo spettacolo musicale dell’Officina artistica “Carpe Diem” che si terrà venerdì 4 luglio nel jiardino alle 19 vedrà esibirsi i musicisti: Fabio Gandolfo, Giacomo Bertuglia, Dario Li Voti, Gregorio Caimi, Lea Pavia, Bob Salmieri, Roberta Caly, Riccardo Sciacca e Lucrezia Benigno per riportare i presenti nelle magiche sonorità degli anni compresi tra il 1930 e il 1950 quando la radio era l’unico potente mezzo di comunicazione. Un’epoca densa di fermenti, a cavallo di una guerra mondiale, in cui la parola era un mezzo potente e la musica l’unico svago, quasi una necessità in un tempo così incerto e difficile.

Giovedì 10 luglio, ancora nel jiardino alle 19 sarà la volta della “chitarra di velluto” di Michele Pantaleo con il concerto “Facemu Finta…”. Il chitarrista e cantautore, attraverso le sue atmosfere musicali, con linguaggio semplice e diretto si interroga su tematiche quotidiane per stuzzicare la curiosità e auspicando la presa di coscienza.

Sabato 12 alle 18,30 nella Terrazza d’Arte a chiudere l’Incanto e ad ammaliare con la Malìa della sua drammaturgia sarà Luana Rondinelli che presenterà il suo libro “Fimmine” (edizioni Navarra) che accoglie quattro testi teatrali capaci di indagare l’essere donna con la forza viscerale della lingua siciliana, ai quali si aggiunge il recente monologo su Rosa Balistreri nel quale l’autrice tratteggia l’anima della più nota tra le cantrici siciliane, che ha fatto della voce e della chitarra uno strumento di rivalsa e resurrezione. Il volume accoglie anche altre note opere di Luana Rondinelli: “Taddrarite” è la sua opera d’esordio portata in scena in tutta Italia e oltre; “Penelope – l’Odissea è fimmina”; “Giacominazza”, e “Gerico Innocenza Rosa”, con la prefazione dell’attrice Valeria Solarino, già interprete del deflagrante racconto del viaggio di transizione da Vincenzo ad Innocenza per trovare e affermare la sua identità. A dar voce alle “Fimmine” nate dall’arte di Luana sarà l’attrice Giada Costa.

A moderare gli eventi letterari sarà Chiara Putaggio.

Gli eventi letterari saranno allietati dal un calice offerto dalle Cantine Florio.