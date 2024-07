Marsala: Cerimonia commemorativa per Paolo Borsellino. A seguire il concerto dell’orchestra sinfonica giovanile del Conservatorio A.Scontrino di Trapani

MARSALA – Venerdì 19 luglio, in occasione della commemorazione della strage di Via D’Amelio, a partire dalle ore 20:30, l’Anfiteatro Santuario Santo Padre delle Perriere di Marsala ospiterà una serata interamente dedicata alla figura del magistrato Paolo Borsellino e agli agenti della sua scorta.

Realizzata grazie a una partnership tra il Comune di Marsala, la ANM – Associazione Nazionale Magistrati e l’ANM di Marsala, il Santuario di San Francesco di Paola, l’Ente Luglio Musicale Trapanese e il Conservatorio A. Scontrino di Trapani, una prima parte della manifestazione sarà dedicata ad alcune letture liberamente tratte dal libro “Paolo Borsellino Essendo Stato” di Ruggero Cappuccio. Interverranno i magistrati Franco Roberti, Luigi D’Alessio, Maria Teresa Belmonte, Lucia Casale, Rocco Alfano, Maria Chiara Minerva, Marianna Zampoli. Basata su un’idea del regista Vito Di Nicola, la regia è curata da Umberto Zampoli.

A seguire, il concerto dell’Orchestra Sinfonica Giovanile del Conservatorio “Alessandro Scontrino” di Trapani, diretta dal Maestro A. Ferrante, durante il quale eseguirà le musiche di V. Zoccatelli (L’amicizia), di S. Passantino (Ouverture Festival), di L. Minafra (Passi), di S. Scinaldi (Drep West), di M. Visconti (Spiragli di luce), di S. Prokofiev (Danza dei Cavalieri) e di A. Marquez (Danzon N. 2). L’Orchestra Sinfonica Giovanile nasce per iniziativa di Andrea Ferrante, titolare della Cattedra di Elementi di Composizione per Didattica della Musica e dello Strumento presso il Conservatorio “A. Scontrino” di Trapani.

«Il Conservatorio A. Scontrino – afferma la professoressa e direttrice Elisa Cordova – è sempre stato al fianco delle Istituzioni mettendo a disposizione la propria attività artistica e la propria cultura. In un’occasione così importante come questa commemorazione non poteva di certo mancare».

Il Consigliere Delegato dell’Ente Luglio Musicale Natale Pietrafitta afferma che «Bisogna sempre ricordare queste importanti figure come il Magistrato Paolo Borsellino di cui ricorre quest’anno il trentaduesimo anniversario della prematura scomparsa per la vile mano mafiosa, affinché il loro sacrificio e i loro insegnamenti possano perpetuarsi ancora negli anni a seguire e siano da monito per le generazioni future».

L’ingresso all’anfiteatro è gratuito.