Marsala, concorso “Terra senza mafia”: iscrizioni aperte

MARSALA – In occasione del 32° anniversario dell’appello di San Giovanni Paolo II nella Valle dei Templi del 9 maggio 1993 contro ogni forma di prevaricazione e violenza mafiosa, l’Opera di religione “Monsignor Gioacchino Di Leo”, col patrocinio della Diocesi e del Comune di Marsala, organizza la quarta edizione del concorso “Terra senza mafia” per temi, poesia, elaborati grafici, fotografia e video. Il tema specifico del 2025 sarà “Droghe e mafia ci rubano il futuro”. Il concorso è aperto a ragazzi (di quinta elementare, dalla prima alla terza media), giovani (dal 1° al 5° anno delle scuole superiori) e adulti. Saranno premiati i primi tre classificati di ogni categoria di partecipanti per ogni espressione artistico-culturale: tema, poesia, disegno-dipinto, foto, video. A tutti i premiati, tra l’altro, sarà offerto, un viaggio socio-educativo a Canicattì (città dove sono nati i magistrati Rosario Livatino e Antonino Saetta) e ad Agrigento. Il regolamento per partecipare è pubblicato sul sito diocesimazara.eu. Info: 393.9114018.