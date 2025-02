Marsala: convalidati il fermo di Girolamo Peraino per l’omicidio della madre

MARSALA – È stato convalidato questa mattina il fermo di indiziato di delitto emesso dalla Procura della Repubblica di Marsala nei confronti del 51enne marsalese presunto autore dell’omicidio preterintenzionale ai danni della madre 80enne.

L’uomo, arrestato due giorni fa dai Carabinieri della Compagnia di Marsala per i gravi indizi di colpevolezza emersi a suo carico, a seguito del decesso della madre presso l’ospedale Paolo Borsellino di Marsala è stato tradotto al carcere di Trapani.

Stamani il GIP lilybetano ha convalidato il fermo disponendo la misura della custodia cautelare in carcere.

È obbligo rilevare che l’odierni indagato è, allo stato, solamente indiziato di reato, pur gravemente, e che la sua posizione sarà definitivamente vagliata giudizialmente solo dopo la emissione di una sentenza passata in giudicato, in ossequio ai principi costituzionali di presunzione di non colpevolezza.