Marsala: detenzione abusiva di armi durante gli arresti domiciliari. Denunciato un 53enne

MARSALA – I Carabinieri del Nucleo radiomobile di Marsala, hanno denunciato per detenzione abusiva di armi, un 53enne marsalese.

L’uomo, che era sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari, vedendo giungere i Carabinieri per un controllo, cercava di occultare “senza riuscirvi” un vassoio contenente della polvere successivamente risultata essere polvere pirica, i militari procedevano quindi ad una perquisizione rinvenendo oltre 500 cartucce tutte illecitamente detenute, ovvero:

306 cartucce cal. 22,

22 cartucce cal. 22 LR,

79 cartucce cal. 6,35,

137 cartucce cal. 6 flobert a palla.

Nell’abitazione venivano inoltre rivenuti e sequestrati unitamente al munizionamento 2,7 grammi di cocaina, per il quale l’uomo è stato segnalato alla Prefettura quale assuntore di sostanza stupefacente.