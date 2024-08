Marsala. Domenica 1 settembre Servillo, Girotto e Mangalavite in concerto con “L’anno che verrà” nella VII Rassegna “’a Scurata”

MARSALA – Il primo di settembre alle ore 19 e con replica alle 21,30 il teatro a mare “Pellegrino 1880” accoglierà il concerto dedicato alle immortali canzoni di Lucio Dalla. Ad interpretarle saranno Peppe Servillo alla voce, Javier Girotto al Sax soprano e baritono e Natalio Mangalavite al piano, tastiere e voce per “ritrovare nella sua scrittura la capacità di fare della canzone un segnale imprescindibile del nostro cercare la vita, del fare poesia”.

“L’anno che verrà ci sembrava il titolo più indicato, visto l’anno che abbiamo passato e ci auguriamo davvero che… sarà tre volte Natale e festa tutto l’anno! Lucio Dalla sapeva indagare il futuro con le sue canzoni da profeta e per questo ci avviamo con la lampada a ripercorrerle, canzoni antiche come la terra, ma con dentro un motore che guarda il domani”. Con queste parole Peppe Servillo (voce), Javier Girotto (Sax soprano e baritono) e Natalio Mangalavite (piano, tastiere, voce) hanno presentato il loro concerto che si terrà domenica prossima primo settembre alle ore 19 e con replica alle 21,30 nel teatro a mare “Pellegrino 1880”, nelle antiche Saline Genna, all’interno della Riserva naturale dello Stagnone.

Si tratta dell’ultimo spettacolo della VII edizione della Rassegna “’a Scurata Cunti e Canti al calar del Sole” Memorial Enrico Russo, manifestazione ideata e organizzata dal Movimento artistico culturale città di Marsala – M.A.C.

Un evento molto atteso per la portata degli artisti in questione. Per la Scurata il trio di musicisti fuoriclasse propone un concerto su e per Lucio Dalla “che – spiegano – ha sempre intercettato il comune sentire traducendolo in forma poetica e popolare. A noi, il tentativo di rileggere i suoi brani tenendo conto di tutto questo, sperando di indagare e ritrovare nella sua scrittura la capacità di fare della canzone un segnale imprescindibile del nostro cercare la vita, del fare poesia”.

Biglietti zona A 30,00 + dp zona B 25,00 + dp presso l’agenzia “I Viaggi dello Stagnone”, in via dei Mille n. 45 (tel 0923956105 – 373 706 9569) oppure on line su https://mac.organizzatori.18tickets.it/event/35781 o anche su https://www.ciaotickets.com/it/biglietti/servillo-girotto-mangalavite-lanno-che-verr%C3%A0

Presso l’agenzia “I Viaggi dello Stagnone” è possibile fare i biglietti usufruendo della carta del docente – bonus cultura.