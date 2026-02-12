MARSALA – Dal 13 febbraio al 27 marzo, si svolgeranno presso il Santuario Maria Ss. Addolorata di Marsala i sette Venerdì dell’Addolorata. Questo il programma di ogni venerdì. Ore 8,30, santa messa; ore 9,30, santo Rosario, santa messa ed esposizione del Ss. Sacramento; ore 12, recita dell’Angelus; ore 15, coroncina della Divina misericordia; ore 16, recita del Santo Rosario dei sette dolori; ore 17, Vespri e reposizione del Ss. Sacramento, adorazione della Croce; ore 19, catechesi. Questi gli appuntamenti di catechesi. Venerdì 13 febbraio, “Maria, donna del perdono. Dalla profezia di Simeone allo Stabat”; venerdì 20 febbraio, “Maria, discepola della Parola. La fuga in Egitto come ob-audire a Dio”; venerdì 27 febbraio, “Maria, donna di fede. Il ritrovamento di Gesù al Tempio. La fede come ricerca e carmino”; venerdì 6 marzo, “Maria, donna della Nuova Alleanza, dal Calvario alla crocifissione e morte del Figlio”; venerdì 13 marzo, “Maria, donna di comunione. Il corpo di Gesù: dalla croce alle braccia della Madre”; venerdì 27 marzo, “Maria, donna di missione. La sepoltura di Gesù: dal silenzio all’annuncio del Kerigma”. Le catechesi saranno tenute da monsignor Domenico Mogavero e don Vito Impellizzeri.