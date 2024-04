Marsala, il 25 e 26 maggio prossimi, ospiterà la serie A Twirling al Palasport

MARSALA – Dopo il recentissimo e strepitoso successo del Campionato Interregionale Sicilia-Campania serie B e C e della Coppa Italia di specialità, la Federtwirling nazionale e regionale ha deciso di premiare la città lilybetana assegnando anche la terza prova valevole per il massimo Campionato tricolore, che vedrà la presenza sul parquet del PalaSanCarlo di tantissimi atleti nell’orbita della Nazionale e delle ginnaste del Team Italia. Patrocinio ancora da parte del Comune di Marsala. Pioggia di medaglie e di titoli regionali, intanto, nella gara di casa, per agoniste ed agonisti dell’Asd “Le Libellule” Italia Marsala, premiati dal presidente federale Arsì, dal sindaco Grillo e dagli assessori Bilardello ed Agate

MARSALA – A breve la Città di Marsala ospiterà la terza prova stagionale valevole per il Campionato Italiano serie A di Twirling. Sul parquet del PalaSanCarlo, nel weekend compreso tra il 25 e 26 maggio, sono attesi numerosi tra ginnaste e ginnasti di altissimo interesse tricolore, alcuni già nell’orbita della Nazionale italiana. Tra essi, anche le componenti del Team Italia, che si esibiranno a conclusione della duplice giornata di gare dedicata alla massima serie nazionale della specialità.

La notizia, già anticipata dai calendari da qualche tempo, è stata ufficialmente confermata dal presidente regionale della Federtwirling, Roberto Arsì, a conclusione della terza prova del Campionato Interregionale Sicilia-Campania (individuale ed a squadre, serie B e C) e della Coppa Italia (sempre serie B e C) disputata con grandissimo successo mediatico e brillantemente organizzata dalla società Asd “Le Libellule” Italia Marsala (con il supporto logistico della società Asd “Le Farfalle” di Mazara del Vallo) il 6 e 7 aprile scorsi proprio al PalaSanCarlo di Marsala. La città nota in tutto il mondo per il suo vino liquoroso assurgerà ancora una volta alla ribalta, questa volta nazionale, per un evento sportivo unico e spettacolare, qual è appunto quello legato alla disciplina del twirling, un “mix” di elementi base tra ginnastica artistica e ritmica, con l’utilizzo di un bastone.

Così come in occasione del recente Campionato Interregionale, sarà ancora una volta la Città di Marsala ad offrire il proprio patrocinio all’approdo del Campionato italiano serie A di Twirling all’ombra di Capo Lilybeo. Il sindaco di Marsala Massimo Grillo, unitamente agli assessori comunali allo Sport, Ignazio Bilardello ed al Turismo, Salvatore Agate, ha reso gli onori di casa nel corso del weekend dedicato alla massima serie Interregionale, intervenendo per la premiazione delle ginnaste e dei ginnasti vincitori di medaglie al fianco del già citato presidente regionale FITw Roberto Arsì e del vice presidente nazionale FITw Aldo Russo.

Nel frattempo, la società Asd “Le Libellule” Italia Marsala promotrice dell’evento, in stretta collaborazione con la Federazione italiana Twirling ed il Comitato regionale Sicilia FITw, si compiace per gli ottimi risultati sportivi riposti in bacheca dalle proprie agoniste e dai propri agonisti. Un’autentica pioggia di medaglie e di titoli regionali Twirling, per il sodalizio marsalese parso in costante crescita, coordinato sul campo dal tecnico federale FITw Giulia Mirabile e sul piano logistico dal presidente Fabrizio Mannone. Ben nove i primi posti colti nella prova casalinga dedicata al Campionato Interregionale, cui si aggiungono sei piazze d’onore ed altrettanti podi.

Medaglie d’oro per Lucrezia De Vita (nella specialità X-Strut Junior B), Leonardo De Marco (Solo Cadetti maschile B), Ginevra Monteleone (Solo Youth Beginners), Anna Genovese e Gaia Pipitone (Duo Cadetti B), Clara Sciacca e Clelia Scurti (Duo Youth B), ancora per Gaia Pipitone (Free Style Cadetti Beginners), per Ginevra Monteleone (Free Style Youth Beginners) e per Leonardo De Marco (Free Style Cadetti maschile C), infine per il duo composto da Sara Mannone e Leonardo De Marco (Duo Cadetti C).

Secondo posto sul podio e medaglia d’argento, inoltre, per Greta De Marco (X-Strut Youth B), Marta Sciacca (Due bastoni Junior B), Sara Sciortino (Solo Youth Beginners), Chiara Parisi (Free Style Youth A), nonché per l’Artistic Group Junior C e per l’Artistic Team Junior C de Le Libellule. Un pur sempre prestigioso bronzo, ancora, per Chiara Parisi (due medaglie, in X-Strut Youth A ed in Solo Youth B), Anna Genovese (Solo Cadetti B), Chloe Gerardi (Solo Youth Beginners), Dijamila Musella (Free Style Youth B) e Sara Mannone (Free Style Cadetti B).

Posizioni a ridosso del podio o, comunque, di rincalzo, per le altre ginnaste de Le Libellule Italia Marsala impegnate in altre categorie, Chiara Chibbaro, Dijamila Musella, Sara Sciortino, Chloe Gerardi, Gaia Pipitone, Marta Sciacca, Francesca Principato, Alessia Papa, Clara Sciacca, Clelia Scurti, Desirè Angileri, Alice Ragona, Anna Genovese, Adele Genovese, Costanza Lipani, Lucrezia De Vita e Greta De Marco.

Un proficuo lavoro organizzativo anche da parte dei genitori delle atlete e degli atleti protagonisti, sia per nome de Le Libellule Italia Marsala, sia per conto de Le Farfalle Mazara del Vallo, attenti nella cura di ogni minimo particolare utile alla piena riuscita della manifestazione ed all’assistenza delle altre società giunte a Marsala per la gara, perfino dall’isola di Lipari.

A sostenere il ruolo di media partner ufficiali del Campionato Interregionale Twirling sono stati i portali Trileggo e Leggo Città Marsala, con interviste ed informazioni a cura del giornalista Nicola Donato, in streaming pure su Canale 2 Marsala. Anche un’altra emittente televisiva locale, La Tr3 tv, ha dedicato ampi servizi ed interviste all’evento, a cura del giornalista Dario Piccolo, il quale ha inoltre invitato in studio il tecnico federale FITw Giulia Mirabile ed un’ampia rappresentanza di ginnaste, ospiti del rotocalco sportivo Tr3 Sport.

Un ruolo fondamentale nel supporto logistico alla kermesse lo hanno infine rivestito lo sponsor ufficiale 2024 de Le Libellule Italia, do’TERRA (azienda statunitense che propone oli essenziali e prodotti atti al benessere psico-fisico della persona) e gli altri partner commerciali che si sono voluti unire per l’occasione, Mr Vapor, lavaggio a vapore di Beppe Giacalone, Daniele Semeraro professional barber ed I Mori Wellsana Caltanissetta, azienda artigianale di prodotti dolciari di altissima qualità.